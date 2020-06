Thiago Silva, Kurzawa et Rico pourront prolonger de deux mois ce week-end (LP)

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva et Layvin Kurzawa ont décidé de poursuivre l’aventure avec le PSG jusqu’à la fin du mois d’août (voire plus pour le latéral gauche) contrairement à Edinson Cavani et Thomas Meunier. Et selon les informations du Parisien, les deux défenseurs pourront signer leur avenant prolongeant de deux mois leur contrat avec le PSG “d’ici la fin de la semaine“. Cette pratique n’est pas possible actuellement en France mais “le Parlement a promulgué le 17 juin une “loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes”, concernant notamment le Droit du travail“, explique le quotidien francilien. Une ordonnance à ce sujet doit être publiée avant le 30 juin (mardi), ce qui permettra ainsi aux dirigeants parisiens d’officialiser cet accord avec Layvin Kurzawa, le capitaine, ainsi que Sergio Rico, dont le prêt sera prolongé jusqu’à la fin du Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne (12-23 août).