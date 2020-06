Thiago Silva “était prêt à consentir des efforts mais non pas des sacrifices”

Le départ de Thiago Silva du PSG, c’est une grande page qui se tourne pour le club francilien et le défenseur central brésilien. Et selon les informations de RMC Sport, qui cite des proches du joueur, “O Monstro” vit mal la décision de la direction sportive parisienne. D’autant plus que son niveau de performance est resté élevé cette saison. Dans l’entourage de Thiago Silva on fait savoir que pour prolonger il “était prêt à consentir des efforts mais non pas des sacrifices”. L’entourage du capitaine de 35 ans naturalisé français évoque un homme “dépité et attristé par la tournure des événements. Il aime le PSG, il adore Paris, il vit ça comme un déchirement ce choix pour lui et sa famille.”

Fera-t-il les deux mois supplémentaires pour achever la saison avec le PSG ? “On le sent démuni mais pas pour autant démotivé. Une colère mais aussi l’envie de la gagner”, confie un proche du vestiaire, selon la formule de RMC Sport. En revanche, “Thiago Silva ne fera pas de cadeau au PSG sur les négociations qui portent autour des deux mois de compétition pour la reprise et jouer la Champions League.” Ce qui représenterait 3M€ avec un salaire identique. Un niveau de rémunération qui poserait déjà problème chez les clubs susceptibles de lui proposer un contrat.