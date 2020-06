Thiago Silva privilégie un retour en Italie, pas à Fluminense (ESPN)

Thiago Silva – qui aura 36 ans le 22 septembre – ne verra pas son contrat prolongé au PSG. Leonardo a informé le défenseur à Paris depuis 2012 de ce choix du club la semaine dernière. Mais si Fluminense est son club de coeur, “O Monstro”, actuellement confiné au Brésil, compte rester en Europe jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et il privilégie l’Italie. C’est ce que rapporte ESPN. Le média sportif cite Naples comme piste. Gennaro Gattuso entraîneur en poste qui a joué avec le défenseur à Milan, serait intéressé, ont confié des sources à ESPN, “surtout si Kalidou Koulibaly quitte le club”. Un retour à Milan est envisageable, d’autant plus que l’Italie est sa destination préférée. Certains pensent à Everton car s’y trouve Carlo Ancelotti. C’est aujourd’hui une possibilité. Rien de plus.