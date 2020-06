Toni Kroos se méfie des rumeurs autour de Kylian Mbappé et le Real Madrid

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est associé au Real Madrid. Pour quasiment l’ensemble des observateurs du football, le numéro 7 parisien portera le maillot des Merengue dans les prochaines années. Mais Toni Kroos – milieu de terrain du club madrilène – a jeté un froid pour les supporters du Real en expliquant que pour lui, Mbappé ne devrait pas rejoindre la capitale espagnole dans les années à venir. “Mbappé, Sancho et Havertz ? Ces joueurs sont intéressants pour de nombreux clubs car ils sont jeunes et de grande qualité, mais j’ai entendu tant de noms au cours de mes six années à Madrid qui devraient venir, et dans 80% des cas, les choses se sont passées différemment“, relativise l’international allemand dans une interview accordée à Goal/DAZN.