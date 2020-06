Tottenham ne voudrait pas vendre Ndombele (MD)

C’est dernier jours, plusieurs médias évoquaient des tensions entre José Mourinho et Tanguy Ndombele qui poussaient l’international français vers un départ des Spurs cet été, un an seulement après son arrivée à Londres. Dans cette optique, l’ancien Lyonnais serait dans le viseur du PSG, même si aucun contact n’a pour l’instant eu lieu, et du FC Barcelone. Mais ce samedi, Mundo Deportivo rapporte que Tottenham dément toutes tensions entre l’entraîneur portugais et son joueur. Le Special One souhaiterait même conserver Ndombele et en faire l’un de ses joueurs clés. De plus, José Mourinho ne serait pas très emballé par une possible arrivée de Philippe Coutinho, qui pourrait être intégré à la transaction avec l’ancien Amiénois. Ce dossier ne fait très certainement que commencer.