Tous les joueurs attendus à la reprise de l’entraînement de retour à Paris (LP)

Demain, après plus de trois mois sans football, les joueurs du PSG vont retrouver le chemin du Camp des Loges pour trois jours de test médicaux avant de retrouver le terrain, par petits groupes jeudi. Ce dimanche soir, le Parisien nous fait savoir que tous les joueurs attendus au Centre Oredoo demain étaient tous revenus à Paris. Présent depuis une dizaine de jours Saint-Tropez en compagnie de son ancien coéquipier Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti a rejoint Paris ce dimanche. Tout comme Leandro Paredes et Angel Di Maria, qui étaient eux en Sardaigne. Les Brésiliens Neymar et Marquinhos sont eux aussi revenus en région parisienne afin de bien préparer la reprise de la saison et les échéances qui les attendent, les deux finales de Coupes nationales et le final 8 de Ligue des Champions.