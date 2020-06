Tous les matches de Champions League restants à Lisbonne du 8 au 22/23 août

Tout le final de la Champions League devrait se disputer à Lisbonne du 8 au samedi 22 ou dimanche 23 août. C’est ce que rapportent Bild en Allemagne et Sky Sport en Italie. Les quatre huitièmes de finale retour restants (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) et le Final 8 (le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid sont déjà qualifiés) de la reine des compétitions de clubs doivent se jouer dans la capitale portugaise dans différents stades si le Comité exécutif de l’UEFA le valide mercredi 17 juin. La Ligue Europa doit elle s’achever dans un tournoi final en Allemagne (Francfort est cité comme piste). Quant au final de la Women’s Champions League, ce sera le Pays basque espagnol qui sera hôte du 21 au 30 août avec les stades Anoeta à San Sebastian et San Mamés à Bilbao (voir ici). Enfin, pour être complet, Budapest a été choisi pour la finale de la Super Coupe d’Europe.