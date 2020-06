L’UEFA et la révision “pro-tempore” des règles du Fair-play financier

Hier, l’UEFA a fait toute une série d’annonces concernant les compétitions européennes (voir ici). Mais l’ordre du jour du Comité exécutif de l’UEFA s’étend sur deux journées et va au delà des dates et modalités sportives. Ce jeudi, parmi les points à l’ordre du jour pour le Comex (dont Nasser al-Khelaïfi est membre) on trouve la révision “pro-tempore” des règles du Fair-play financier, liée à la crise sanitaire et ses conséquences. Les exercices 2019-2020 et 2020-2021 étant affectés, l’UEFA va s’adapter. Et le PSG sera forcément très attentif aux décisions prises. Parmi les hypothèses sur la table, d’après la Gazzetta dello Sport, il y aurait entre autres la possibilité d’augmenter significativement le seuil relatif à la perte maximale autorisée sur une période de trois ans, actuellement fixé à 30 millions d’euros.