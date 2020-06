Un retour de Meunier pour le Final 8 de C1 semble “improbable” (LP)

C’était l’information de ce dimanche après-midi. Alors qu’il s’est officiellement engagé au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Thomas Meunier (28 ans) réfléchit à l’idée de disputer le Final 8 de la Ligue des champions avec le PSG (du 12 au 23 août à Lisbonne). Une information dévoilée par le directeur général du BVB, Hans-Joachim Watzke, comme révélée plus tôt dans l’après-midi. Mais au contraire de Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Eric-Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico, l’international belge ne devrait pas reporter le maillot des Rouge et Bleu jusqu’à fin août. En effet, selon les informations du Parisien, “un retour du Belge pour le Final 8 de Ligue des champions semble, lui, improbable.”

Malgré la présence de Meunier au Camp des Loges vendredi dernier, “cette visite de courtoisie ne précède a priori pas un improbable revirement de situation et un prêt payant de deux mois est difficile à croire”, précise le quotidien francilien. Le Parisien met notamment en avant le volet financier. Si Choupo-Moting, Thiago Silva et Sergio Rico ont prolongé de quelques mois avec les mêmes conditions contractuelles qu’avant la période de crise, Meunier – qui a connu une augmentation salariale au BVB – “serait confronté à une perte conséquente de salaire.” De plus, le journal francilien est revenu sur “les modalités” évoquées par le dirigeant du BVB, qui font finalement référence à un prêt payant de deux mois. Cependant, “difficile de croire que le PSG sortira le carnet de chèques pour s’offrir un joueur qui, il y a quelques jours, lui appartenait encore”, conclut Le Parisien.

Le quotidien a également confirmé les informations de France Football concernant la prolongation de contrat de quatre ans de Layvin Kurzawa au PSG, soit jusqu’en juin 2024.