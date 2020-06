Un stage puis quatre à cinq matches amicaux en juillet pour le PSG (LP)

Si rien n’est acquis, la trame de redémarrage post pandémie sur laquelle le PSG travaille se dessine. Aujourd’hui l’idée est de reprendre l’entraînement à compter du 22 juin, avec des tests médicaux pour commencer. Et avec ce que cela sous-entend en terme de retour des joueurs partis dans leur pays. Une quatorzaine facultative est dans l’air à ce jour. Marquinhos va se l’appliquer en rentrant rapidement à Paris.

“Le PSG a programmé un stage assez rapidement après la reprise”, rapporte leparisien.fr sans avoir plus de détails. “La direction sportive met en place un programme de reprise. Le but est de disputer quatre à cinq matchs amicaux en juillet afin de se préparer aux échéances du mois d’août.”

Le mois d’août débutera par une finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon (le 1er). Une semaine plus tard, il sera question de finale de la Coupe de France (le 8 août) face à l’ASSE, “toujours au Stade de France a priori”. Après la conclusion des compétitions domestiques il s’agira de penser à la Ligue des champions. “Le 11 ou 12 août pour les quarts de finale de l’épreuve”, écrit Dominique Séverac. “Si la Ligue des champions se termine comme elle a commencé, le retour aurait lieu les 14 au 15 août.” La décision sera connue le 17 juin avec la réunion du Comex de l’UEFA. On pourrait jouer aussi chaque tour en un match à élimination directe. Dans l’agenda prévisionnel proposé par le média francilien, le PSG pourrait ensuite disputer “une demi-finale le 18 ou 19 août et le retour le 21 ou 22 août”. La finale restant prévue le samedi 29 août, certainement ailleurs qu’à Istanbul. Curieusement, ce samedi là, le PSG avait initialement prévu de célébrer ses 50 ans au Parc des Princes…