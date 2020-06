Une décision sur une possible reprise de la Ligue 1 lundi ou mardi

Les instances du football français ont officiellement mis fin à la saison 2019-2020 de Ligue 1 le 30 avril dernier. Mais cette décision n’a pas plu à tout le monde, Jean-Michel Aulas en tête qui n’a pas hésité à occuper les médias quasiment tous les jours pour faire entendre sa vision sur le sujet. Le président lyonnais, comme ceux de Toulouse et Amiens avaient saisi le Conseil d’Etat afin de contester l’arrêt de la Ligue 1. Une audition qui s’est tenue ce jeudi et qui a été très animée selon les indiscrétions de plusieurs médias. Sur son compte Twitter, Loïc Briley – journaliste RMC Sport – a expliqué que la décision d’une possible reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1 devrait être annoncée lundi ou mardi prochain. Mais pas sûr que cela soit faisable. Il reste potentiellement encore 10 journées (11 pour le PSG et Strasbourg) à jouer et au vu du calendrier de la saison 2020-2021, cela s’annonce quasiment impossible.