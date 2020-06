Final 8 : une hausse des cas de Covid-19 à Lisbonne qui inquiète un peu

Choisi pour accueillir le Final 8 de l’UEFA Champions League du 12 au 23 août, le Portugal, mieux loti (1504 morts) que ses voisins européens lors du pic pandémique, se voit touché ces derniers jours par une hausse des cas de Covid-19. Dix-sept pays du nord et de l’est du continent interdisent ou limitent désormais l’entrée de citoyens portugais sur leur territoire. De quoi remettre en cause le choix de Lisbonne qui doit accueillir sept matches européens décisifs ? En l’espace de 24 heures, plus de 430 nouvelles contaminations pour beaucoup asymptomatiques ont été recensées, dont l’essentiel dans la région de Lisbonne. Evidemment, ce n’est que si la tendance se confirmait d’ici début juillet qu’il y aurait inquiétude. A cette période l’UEFA a prévu de faire un point sur la situation sanitaire. Toutefois, la possibilité de voir du public dans les deux stades lisboètes (Estadio Da Luz et José Alvalade) prend un peu de plomb dans l’aile avec cette relative résurgence du coronavirus.