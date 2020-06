Une nouvelle fois interrogé sur une possible arrivée de Mbappé au Real, Zidane botte en touche

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de s’offrir les services de Kylian Mbappé à moyen ou long termes. Sans surprise, Zinedine Zidane, coach du club madrilène, a une nouvelle fois été interrogé sur une possible arrivée du numéro 7 parisien au Real. Et comme à son habitude, l’ancien international français n’a pas souhaité répondre à la question, préférant vanter ses joueurs actuels.

“Est-ce que j’aimerais entraîner Kylian Mbappé ? La vérité est que j’ai déjà la chance d’être ici et de pouvoir entraîner ici. Je n’aime pas dire que je suis chanceux, parce que dans la vie, il faut croire en ce que l’on fait, profiter de ce que l’on a et ne pas penser à ce que l’on n’a pas, assure Zizou en conférence de presse. En ce qui concerne les joueurs, j’ai la chance d’entraîner les meilleurs. Être dans le meilleur club du monde et y entraîner les meilleurs, j’aime ça. Et je vous le dis, j’apprécie beaucoup plus les entraînements que les matches. C’est magnifique.”