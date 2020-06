Vers un mercato international en deux parties (RMC Sport)

Ce vendredi, la LFP a expliqué qu’un mercato franco-français allait ouvrir ses portes le 8 juin (la date de clôture n’est pas connue). En ce qui concerne le mercato international, on ne connaît pas encore les dates exactes. Et selon les informations de RMC Sport, “le World League Forum, l’organisation internationale des ligues de foot professionnelles, réfléchit à découper les plages du mercato international en deux blocs distincts.” Les dates de ces deux périodes ne sont pas encore connues relate le média sportif. La période totale du mercato estivale ne devra pas les 12 semaines afin de “respecter le règlement de la FIFA.” RMC Sport conclut en expliquant que ces deux périodes devraient être “étalées entre juin et septembre voire octobre en fonction de la fin des championnats et des différentes dates de reprise de la saison 2020-2021.“