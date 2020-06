Vieira : “Le PSG et Lyon en Champions League ? Ce sera difficile pour eux mais pas impossible”

Avec l’arrêt de la Ligue 1 – alors que la plupart des autres championnats européens ont repris ou sont sur le point de le faire – beaucoup estiment que Le PSG et Lyon seront désavantagés au moment de retrouver la Ligue des Champions au mois d’août. Ces aussi le sentiment de Patrick Vieira, le coach de Nice, même s’il estime que ce ne sera pas “impossible pour les deux clubs français.

“Pour ceux qui sont en Ligue des Champions, c’est sûr que ça rend les choses plus compliquées. Mais aujourd’hui, je pense que Paris et Lyon préfèrent quand même encore être en lice, pense Vieira en conférence de presse dans des propos relayés par Goal. Ce sera difficile pour eux mais pas impossible. Quand on voit bien ces deux clubs, ils ont énormément d’expérience, sont très bien organisés. À partir de là, ils seront dans la compétition pour essayer de passer ces tours.”