Wanda Nara : “On avait donné notre parole au PSG”

Wanda Nara (33 ans) est un personnage. La compagne de Mauro Icardi a confié à Gente que le transfert au PSG a été un processus simple et logique dans l’esprit, la crise sanitaire et économique étant le véritable obstacle. “On avait donné notre parole au PSG. Le club connaissait notre intention de rester à Paris. Peut-être que notre réussite est d’être parvenu à un transfert en période pandémie, a expliqué Wanda Nara, la compagne de Mauro Icardi. Moi, je travaille pour lui. A chaque fois que j’ai négocié, je l’ai fait en sachant ce que voulait Mauro, je connais ses rêves, ses objectifs, les clubs qu’il aime et ceux qu’ils n’aiment pas. C’est l’avantage de se connaître depuis des années. C’est facile d’être son agent, il se vend tout seul, c’est facile de l’accompagner.”