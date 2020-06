Weigl explique qu’il s’était battu pour rejoindre le PSG

Le milieu de terrain allemand du Benfica Lisbonne, Julian Weigl (24 ans), a longtemps été pisté par le PSG quand il était au Borussia Dortmund. Le joueur est revenu sur les raisons de l’échec de son transfert au PSG il y a un peu plus d’un an. Cela alors qu’il ne voulait plus rester au BVB et qu’il souhait rejoindre Thomas Tuchel à Paris.

“Je ressentais le besoin d’un changement. L’hiver 2019, j’ai eu une offre de Paris que je voulais accepter et pour laquelle je me suis réellement battue“, a révélé Weigl au Süddeutsche Zeitung. “Le BVB m’a fermé complètement la porte. J’ai compris le club. Nous avions de grandes chances de devenir champions d’Allemagne, de nombreux défenseurs centraux étaient blessés. Et puis aller au bras de fer, faire la grève, ce n’est pas moi, ce n’était pas une option.”