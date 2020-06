Women’s Champions League : vers un final 8 à Vienne ?

Si les modalités et dates des coupes d’Europe masculines seront déterminées le mercredi 17 juin par le Comité exécutif de l’UEFA, il en sera de même pour la Women’s Champions League stoppée au stade des quarts de finale. Et selon des informations du Mundo Deportivo, l’hypothèse d’un Final 8 à Vienne (Autriche) est dans les tuyaux. Il se tiendrait après la Champions League des hommes, donc lors de la dernière semaine d’août ou la première semaine de septembre. Une option qui donnerait une plus grande visibilité aux féminines.

Pour rappel, dans le cadre des quarts de finale de la Women’s Champions League, Lyon, tenant du titre, doit affronter le Bayern, l’Atlético de Madrid doit se frotter à Barcelone, Glasgow doit tenter de créer la surprise contre Wolfsburg, et le PSG a pour adversaire Arsenal.