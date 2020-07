La Fondation Paris Saint-Germain a effectué une donation à la Fondation des Femmes

La Fondation PSG et la Fondation des Femmes coopèrent ponctuellement depuis plus d’un an. Ce mardi, la Fondation PSG a expliqué avoir effectué une donation à la Fondation des femmes comme elle l’a expliqué dans un communiqué. “Depuis fin mai, l’association entre le Paris Saint-Germain et la Fondation des Femmes a pris un nouvel élan et une dynamique plus ambitieuse à travers un vaste plan de soutien aux femmes et enfants victimes de violences conjugales, indique le PSG dans son communiqué. […]Aux côtés de la Fondation des Femmes, le Paris Saint-Germain leur vient en aide. 64 femmes et 84 enfants en situation d’urgence dans l’attente de solutions pérennes de relogement ont ainsi été pris en charge ces dernières semaines grâce à la convention signée entre les deux fondations.“

Sabrina Delannoy, directrice adjointe de la Fondation Paris Saint-Germain, a expliqué les raisons de ce partenariat.

“Le Paris Saint-Germain, acteur engagé et citoyen, se tient aux cotés des plus vulnérables. On le sait, le confinement a dramatiquement exacerbé les violences intrafamiliales accentuant encore les difficultés des femmes et des enfants qui en sont victimes. Dans ce contexte, il était naturel pour le Paris Saint-Germain de s’engager aux côtés de la Fondation des Femmes, avec laquelle le Club travaille depuis plus d’un an. Notre ambition commune dans le cadre du programme que nous avons construit ensemble est de permettre à ces familles de se poser, se reconstruire et trouver des solutions de long-terme.“