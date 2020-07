A quoi va ressembler la prochaine liste UEFA du PSG ?

Le 4 février dernier chacun pouvait prendre connaissance de la liste UEFA du PSG pour la seconde partie de la Champions League 19/20. On ne trouvait pas de réelle surprise si ce n’est l’absence d’Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaquant camerounais sortait de la liste dans laquelle entrait le Polonais Marcin Bulka. Contraint pour des raisons réglementaires (joueurs étrangers), le PSG avait préféré intégrer le troisième gardien du club.

Depuis, la Covid-19 est passée par là, le PSG s’est qualifié juste avant le confinement pour les quarts de finale de la compétition européenne aux dépens du Borussia Dortmund, puis rideau. Le prochain rendez-vous sera un Final 8 (du 12 au 23 août) à Lisbonne. Comme les autres concurrents, le PSG devra déposer à l’UEFA une liste A avec 25 joueurs maximum sans les recrues estivales. Mais potentiellement avec trois nouveaux joueurs qui étaient déjà bien au club début février (pas de réintégration d’un élément prêté comme Jesé). Ce qui va permettre d’inscrire Eric Maxim Choupo-Moting à la place d’Edinson Cavani, parti. Quant à Mitchell Bakker, il devrait récupérer la place laissée vacante par Thomas Meunier. On ne verra pas non plus sur la liste B les Titis du PSG Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. D’autres jeunes pourraient entrer dans la liste B comme Timothée Pembélé, Arnaud Kalimuendo et Kays Ruiz-Atil.

La possible liste UEFA du PSG

Gardiens de but (4) : Navas, Rico, Bulka, Innocent

Défenseurs (11) : Silva, Kimpembe, Kehrer, Marquinhos, Meunier , Bakker , Bernat, Kurzawa, Diallo, Dagba, Kouassi* , Pembele*, Mbe Soh*

, , Bernat, Kurzawa, Diallo, Dagba, , Mbe Soh* Milieux (6) : Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye, Aouchiche* , Ruiz-Atil *

, * Attaquants (7) : Mbappé, Cavani , Neymar, Di Maria, Icardi, Draxler, Choupo-Moting, Kalimuendo*

Liste A : 25 joueurs maximum, dont deux gardiens. Huit places minimum réservées aux joueurs formés localement. Si un club a moins de huit joueurs formés localement, son nombre de joueurs sur la Liste A se réduit d’autant de joueurs formés localement manquants.

Liste B : Un joueur peut figurer sur la Liste B s’il est né après le 1er janvier 1997 et s’il a été qualifié pour jouer pour le club concerné pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans depuis l’âge de 15 ans révolus (les joueurs âgés de 16 ans peuvent être inscrits s’ils ont été inscrits auprès du club participant durant les deux années précédentes). Chaque club peut inscrire un nombre illimité de joueurs sur la liste B pendant la saison, mais la liste doit être soumise jusqu’à minuit (HEC) au plus tard la veille du match en question.