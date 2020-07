Abdelhamid évoque la possibilité de Reims de jouer l’Europe, si le PSG remporte les deux coupes

Sixième de Ligue 1 lors de cette saison tronquée par la pandémie du Coronavirus, Reims pourrait retrouver la coupe d’Europe 57 ans après, via la Ligue Europa, si le PSG remporte la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Yunis Abdelhamid, défenseur du Stade de Reims, estime qu’il ne pense actuellement pas à ça même s’il regardera les finales en espérant avoir un “bonus” pour la saison 2020-2021.

“On n’y pense pas trop car on rentre dans la préparation, indique le défenseur rémois dans une interview accordée à RMC Sport. On essaie de bien travailler pour le début du championnat. Cela serait un bonus pour le club, pour nous. Si on a la possibilité de jouer l’Europe, c’est une bonne chose et on sera les plus heureux. Le club et les supporters aussi. On prend ça comme un bonus. On regardera les deux finales et on verra si on aura cette chance.“