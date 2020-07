Ajroudi : “Détrôner le PSG sur le plan national ? Bien sûr”

Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d’affaires franco-tunisien, entendrait racheter l’OM et placer Mourad Boudjellal à la présidence du club phocéen. C’est du moins ce qu’il dit. Via Le Figaro, le candidat au rachat du club de Frank McCourt affirme avoir achevé son tour de table. La banque d’affaires française Wingate a été mandatée pour mener l’opération. Le Franco-tunisien se dit prêt à lutter contre le PSG et tous les cadors du football européen.

Le projet dit “méditerranéen” de Mohamed Ayachi Ajroudi se veut donc ambitieux mais… “Nous ne sommes pas au stade de ce qu’on entend, les 700M€… On est loin de tout ça. La presse est allée trop vite. C’est quoi ces 700M€ ? La banque Rothschild ? Ce n’est pas notre programme”, précise d’emblée le businessman. “Je suis un gagneur et j’ai les ambitions qui vont avec. L’OM est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. La gagner, c’est le rêve. C’est ça l’objectif. Ce n’est pas un objectif politique, l’Arabie contre le Qatar. […] Il y a des entreprises saoudiennes, émiraties et une israélienne. C’est un tour de table de bonne volonté, bien construit. […] Détrôner le PSG sur le plan national ? Bien sûr. Gagner le championnat de France serait un plaisir. On veut rentrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner pourquoi pas la Coupe d’Europe. Le budget ? Ce serait plus proche du PSG que de Lyon. Ce n’est pas une question de chiffre ou de montant mais d’hommes capables d’apporter leur compétence. Mais nous serons là pour faire face. Si je rêve de Cristiano Ronaldo à Marseille ? Tout est possible dans la vie. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal.”