Algerino : “Meunier n’était pas adoubé par le vestiaire, notamment par Silva et Marquinhos”

Après le départ de Thomas Meunier qui de mieux que Jimmy Algérino – latéral droit du PSG de 1996 à 2001 – pour évaluer la situation actuelle à ce poste très spécifique ? Et bien l’ancien joueur apporte sa grille de lecture avec un regret quant au Belge et un doute au sujet de Thilo Kehrer.

“C’est un peu dommage, Meunier avait quelque chose en plus. Mais ni le staff ni ses coéquipiers n’ont su créer un lien ou une osmose qui lui aurait permis d’être indiscutable dans l’équipe. Il n’était pas adoubé par le vestiaire, notamment par Thiago Silva et Marquinhos, avance Algerino dans Le Parisien. J’aime bien Thilo Kehrer. Il est rigoureux. C’est un vrai défenseur, qui apporte de la densité physique. Mais à Paris, un latéral doit savoir être bon dans la relance, bien défendre et contre-attaquer pour contribuer à la phase offensive. Paris n’a pas ce profil. Il y a un vide à ce point de vue-là. Un centre, une dernière passe, je n’ai pas ça en tête avec Kehrer. C’est sa limite. Si Paris tombe sur une équipe qui l’oblige à défendre, ce sera mieux pour lui parce que c’est sa partie, défendre. Mais il a peut-être travaillé son aspect offensif pendant le confinement.”