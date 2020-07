Allegri : “Je cherche un club pour partager un projet, avoir l’ambition d’être compétitif et de gagner”

Dans son édition du jour, l’Equipe expliquait que Massimiliano Allegri – qui vient de passer une année sabbatique – aimerait retrouver un banc. Même si Thomas Tuchel a été conforté à son poste par Leonardo, l‘entraîneur italien “garderait un œil” sur le PSG. Interrogé sur son avenir par Marca, Max Allegri a expliqué ne pas avoir de préférence pour son futur. “J’ai rechargé mes batteries et j’ai profité de ma famille, de ma ville, Livourne, avec des amis de longue date. Mon futur en Italie ou à l’étranger ? Peu m’importe. Je cherche un club pour partager un projet et où avoir l’ambition d’être compétitif et de gagner. La Liga ? Qui dans un état sain répondrait non à cette question ? Personne.“