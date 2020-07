Alonzo : “Je trouve que Neymar est aussi fort qu’à une certaine période où il était à Barcelone”

Malgré les rumeurs incessantes des journaux catalans sur un possible retour de Neymar au FC Barcelone, le numéro 10 des Rouge et Bleu devrait rester au PSG la saison prochaine. Et en cette fin de saison 2019-2020, Neymar aura à coeur de briller lors du Final 8 de Ligue des champions en août prochain. Interrogé sur le niveau de l’international brésilien, l’ancien Parisien – Jérome Alonzo – estime que Neymar est proche de son niveau affiché lors de son passage au FC Barcelone (2013-2017).

“Je trouve qu’il est aussi fort qu’à une certaine période où il était à Barcelone. Déjà, remettons ce qu’est Neymar à l’échelle de la Ligue 1. C’est un extraterrestre, c’est un joueur NBA qui joue en Pro A en France. Je me suis posé ces questions : A-t-il été bon dans les grands matches récemment ? Oui. A-t-il marqué dans des grands matches ? Oui. A-t-il été moins égoïste ? Oui. A-t-il rendu les autres meilleurs ? Oui. Physiquement, je trouve qu’il s’est amélioré, il est très costaud. Fait-il des efforts défensifs ? C’est pas encore fantastique mais un peu plus qu’avant, a déclaré Alonzo dans l’EDS. Donc pour toutes ces raisons, je me dis que Neymar n’est peut-être pas dans la meilleure forme de sa carrière mais il est très proche de ce qu’il faisait de mieux au Barça il y a 4-5 ans de cela. Et Dieu sait que je ne suis pas fan de l’homme.”