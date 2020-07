Alvaro Gonzalez : “On a un effectif compétitif pour jouer sur tous les tableaux”

Le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez (30 ans) s’est engagé pour trois saisons avec l’OM, club qu’il surestime à chacune de ses interventions publiques et qu’il voit compétitif sur tous les tableaux (le PSG est prévenu). Sur le site officiel olympien l’axial a envoyé du rêve aux fans phocéens sans modération (“Quand je rentre en Espagne je vois beaucoup de gens avec le maillot de l’OM”). De quoi faire sourire à Paris en ce dimanche calme.

“On a les mêmes objectifs que l’an dernier. Nous nous connaissons tous très bien, le coach reste, il est essentiel à nos résultats, commente Alvaro Gonzalez. Nous sommes impatients de débuter la nouvelle saison, elle sera très belle. Et avec la Ligue des Champions encore plus. C’est un grand défi. J’espère que nous aurons beaucoup de succès, comme en championnat. L’objectif sera de se requalifier pour la Champions League et d’aller le plus loin possible dans celle-ci. C’est la compétition majeure pour un footballeur. J’espère qu’on aura un beau rôle et qu’on en fera profiter à nos supporters. On veut profiter de toutes les compétitions. On a un effectif compétitif pour jouer sur tous les tableaux. […] Il y a beaucoup de supporters de Marseille en France, en Europe. Quand je rentre en Espagne je vois beaucoup de gens avec le maillot de l’OM. Tous ensemble on va essayer de profiter d’une bonne saison.”