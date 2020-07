Anciens du PSG – Alain Roche nouveau directeur sportif de Bordeaux ?

Il a été joueur (1992-1998), capitaine et directeur sportif du PSG (2006-2011), Alain Roche (52 ans) pourrait être ancien joueur des Girondins de Bordeaux (1985-1989 puis 2000-2002) et nouveau directeur sportif du club, en remplacement d’Eduardo Macia, remercié. Selon les informations de L’Equipe on se dirige vers cette nomination de la part du président, Frédéric Longuépée. Toutefois, rien n’est aujourd’hui acquis. Olivier Pickeu, libre, pourrait être une alternative. Comme John Williams (Amiens). Directeur sportif du PSG pendant l’ère Colony Capital, Alain Roche n’aurait pas plus de latitudes financières aux Girondins de Bordeaux à la sauce King Street qu’à Paris à l’époque.