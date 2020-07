Anciens – Ezequiel Lavezzi prêt à rechausser les crampons ?

En fin d’année dernière, Ezequiel Lavezzi – qui arrivait en fin de contrat avec le Heibei Fortune (Chine) – annonçait qu’il mettait un terme à sa carrière à 35 ans. Une carrière riche en titre et en expérience dans des grands clubs européens (Naples et le PSG). Mais à l’instar d’Arjen Robben, qui va reprendre du service au FC Groningen, Pocho pourrait sortir de sa retraite et rechausser les crampons. En effet, selon les informations de Clarin, l’international argentin pourrait de nouveau jouer au football sous le maillot de Rosario Central. Ce serait une demande de son fils. Lavezzi hésite à franchir le pas en raison des contraintes physiques qui arriveraient avec un retour à la compétition conclut Clarin.