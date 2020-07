Anciens – Laurent Blanc proposé au FC Barcelone (MD)

Après trois ans sur le banc du PSG, Laurent Blanc avait été viré à la fin de la saison 2015-2016, l’élimination en quarts de finale de Ligue des Champions contre Manchester City en étant la raison principale. Depuis, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France est sans club. À chaque fois qu’un banc était laissé vacant en Europe, son nom y était associé sans jamais se concrétiser. Cet été, Laurent Blanc souhaite retrouver un banc et s’est rapproché de Jorge Mendes – agent très influent dans le monde du football – dans cette optique. Ce samedi, Mundo Deportivo nous fait savoir que l’agent portugais a proposé Blanc au FC Barcelone. Le club traverse actuellement une crise et Quique Setién, qui a rejoint le Barça en cours de saison, pourrait déjà quitter les Blaugranas. Mais le quotidien sportif catalan explique tout de même que cela s’annonce compliqué pour Laurent Blanc. En effet, en 2021 il a les élections pour élire un nouveau président au FC Barcelone. Et nul doute que le candidat élu voudra venir avec son entraîneur. Une pige d’un an sur le banc du Barça intéresserait-elle Laurent Blanc ? Réponse dans les prochaines semaines.