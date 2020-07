Anciens – LFP, Denisot pressenti pour remplacer Boy de la Tour

Anciens président du Paris Saint-Germain, Michel Denisot pourrait bien refaire sérieusement parler de lui dans les mois à venir. C’est du moins ce que nous indique Le Parisien ce jour.

Ainsi, c’est désormais officiel, Nathalie Boy de la Tour ne se représentera pas à la tête de la LFP en 2020. élue en 2016, elle ne briguera donc pas un second mandat. Et si la tenue de cette future élection n’est toujours pas connue, Le Parisien croit savoir le nom de celui qui se place d’ores et déjà comme le favori à la succession de Boy de la Tour à la tête de la LFP : Michel Denisot.

Le quotidien francilien explique que Michel Denisot “recueille d’ores et déjà une majorité de suffrages”. Occupant actuellement le poste de représentant de la FFF dans le conseil de la Ligue, installé là par Noël Le Graët en personne, Michel Denisot possède des alliés de poids. Outre le président de la FFF, il est également soutenu, rapporte Le Parisien, par Bertrand Desplats, président de Guingamp, et surtout membre très influent de l’UCPF, le syndicat de la L2. Extrêmement apprécié, il se place donc en pôle. Beaucoup verraient même en lui le successeur idéal à Boy de la Tour, Denisot représentant une forme de continuité.

Le média conclut en indiquant que d’autres noms circulent également pour succéder à Boy de la Tour : Gervais Martel (ex RC Lens) ou Vincent Labrune (ex OM).