Anciens – L’imbroglio autour de l’avenir d’Augustin

Formé au PSG, Jean-Kévin Augustin a décidé de quitter son club formateur pour le RB Leipzig afin d’avoir un temps de jeu régulier. Après deux saisons prometteuses, l’attaquant (23 ans) n’entrait plus dans les plans du club allemand et a été prêté à Monaco. Mais sur le Rocher, le titi parisien n’a pas réussi à se défaire de la concurrence de Wissam Ben Yedder et Islam Slimani (13 matches, 1 but) et est reparti en prêt à Leeds en janvier dernier. Son prêt en D2 Anglaise n’a pas du tout fonctionné – seulement 3 matches joués – et un départ du tout récent promu en Premier League était d’actualité. Sauf que le club entraîné par Marcelo Bielsa va sûrement devoir acheter Augustin alors qu’il n’en veut pas ! En effet, comme le rapporte The Independent, le prêt de l’ancien international français était assorti d’une option d’achat obligatoire (20 millions d’euros) en cas de monté dans l’élite anglaise. Leeds tente de faire capoter cette option d’achat, en s’appuyant sur “un vice de forme dû à l’interruption du championnat en raison du Coronavirus“. Mais Leipzig ne souhaite pas entendre parler de possible vice de forme comme l’assure Markus Krösche, le directeur sportif du club allemand dans Kicker. “Lorsque les accords contractuels ont été négociés en janvier, toutes les personnes impliquées étaient en pleine possession de leurs pouvoirs intellectuels.”