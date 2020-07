Anciens – Manchester City et Chelsea seraient intéressés par Lucas Digne

Entre les fins de carrière et les changements de clubs, les anciens joueurs du PSG animent ce début de mercato. Et selon les informations d’ESPN, un autre ancien Parisien pourrait également changer de club cet été. En effet, Lucas Digne (2013-2016), qui évolue actuellement à Everton, intéresserait deux clubs de Premier League. Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Toffees, l’international français serait dans les viseurs de Chelsea et Manchester City.

En effet, toujours selon ESPN, le latéral gauche d’Everton n’est pas l’option prioritaire des deux clubs, mais en cas d’échec dans le dossier Ben Chilwell (Leicester) les deux équipes anglaises se pencheraient sur la piste Lucas Digne (26 ans) comme solution alternative. Alors que les dirigeants des Foxes demanderaient plus de 80M€ pour le départ de leur joueur, Lucas Digne aurait l’avantage de coûter moins cher (estimé à 28M€ par Transfermarkt). De son côté, Everton ne serait pas contre un départ en cas d’offre satisfaisante.