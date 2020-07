Anciens – Rothen entraîneur adjoint du Plessis-Robinson

Outre ses activités à la radio et à la télévision avec RMC, Jérôme Rothen va redevenir entraîneur adjoint au Plessis-Robinson (Régional 1). L’ancien numéro 25 du PSG – qui a obtenu son BEF (brevet d’entraîneur du football) – épaulera ainsi l’entraîneur Julien Zenguinian. Un choix qu’il a expliqué dans une interview accordée au Parisien.

“Il y a trois ans (il avait joué trois matches avec l’équipe avant de s’asseoir sur le banc), je voulais continuer, mais professionnellement et au niveau de ma vie privée, ce n’était plus compatible. Aujourd’hui, j’ai plus de clarté dans mon emploi du temps et l’occasion est belle de reprendre ce qu’on avait commencé ensemble. Julien est là depuis longtemps et j’essaierai d’apporter ma fraîcheur, un plan de jeu différent. […] J’ai des idées et ce qui est bien, c’est qu’on me laisse les mettre en place. Après, je ne suis pas un donneur de leçons. Ma carrière donne certes du poids à ma parole, mais ça s’efface vite. Si les joueurs n’ont pas l’impression de progresser, ils ne suivent plus.”