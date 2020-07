Anciens – Sylvain Armand quitte Rennes

Après neuf ans passés au PSG, Sylvain Armand avait rejoint Rennes durant l’été 2013. Le latéral gauche a joué quatre ans en Bretagne avant de prendre sa retraite en juin 2017. Il avait pratiquement dans la foulée intégré l’organigramme du Stade Rennais en tant que coordinateur sportif. Mais depuis plusieurs mois, ses relations avec le coach, Julien Stéphan, s’étaient dégradées. Un départ était dans l’air du temps et ce dernier est désormais officiel. Dans un communiqué, le club rennais a officialisé le départ de l’ancien joueur de Nantes. “J’ai toujours été attaché aux couleurs Rouge et Noir. Je remercie les dirigeants pour la confiance témoignée à l’occasion de ma reconversion professionnelle et tous ceux que j’ai pu côtoyer ces sept dernières années. Une page se tourne, de nouveaux challenges s’ouvrent à moi, mais je garderai le Stade Rennais F.C. et ses supporters dans mon cœur“, indique Armand au moment de son départ.