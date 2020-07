Cabaye ne devrait pas disputer la finale de Coupe de France et se dirigerait vers la MLS

En fin de contrat le 30 juin dernier avec l’AS Saint-Etienne, Yohan Cabaye ne devrait pas disputer la finale de Coupe de France – le vendredi 24 juillet prochain – face à son ancien club, le PSG. Au contraire de Loïc Perrin, l’ancien international français ne souhaiterait pas prolonger son contrat de deux mois avec les Verts afin de disputer la finale de coupe nationale, d’après Le Progrès.

Toujours selon les informations du Progrès, l’ancien Parisien (2014-2015) pourrait tenter une nouvelle aventure en Major League Soccer. Des franchises de MLS – dont les noms n’ont pas filtrés – seraient intéressés par le profil du milieu de terrain de 34 ans. En cas d’arrivée aux États -Unis, Yohan Cabaye découvrirait un quatrième pays dans sa carrière, après la France (LOSC, PSG et Saint-Etienne), l’Angleterre (Newcastle United et Crystal Palace) et les Émirats arabes unis (Al Nasr).