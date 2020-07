Anciens – Yuri Berchiche dans le viseur du FC Barcelone (MD)

Passé par le PSG entre 2017 et 2018, Yuri Berchiche a, depuis lors, récupéré son statut de valeur sûre à son poste au sein du championnat espagnol sous la tunique de l’Athletic Bilbao. Une telle valeur sûre que le Mundo Deportivo nous explique, ce jour, que l’ancien parisien, auteur de six buts et d’une passe décisive sous le maillot basque cette saison, se trouverait en bonne position dans la short-list du FC Barcelone.

Ainsi, le Barça pourrait vendre Junior Firpo cet été, et chercherait donc une doublure à Jordi Alba. Néanmoins, le média catalan tempère cette information en indiquant que le board basque ne serait pas vraiment vendeur en ce qui concerne son latéral gauche et que la clause de Yuri Berchiche, acheté au PSG à l’été 2018 pour la bagatelle de 25 millions d’euros, est estimée à pas moins de 100 millions d’euros.