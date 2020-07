Appadoo : “L’absence de Mbappé ? On oublie de parler de l’impact psychologique sur le PSG et sur l’Atalanta”

Les supporters du PSG n’ont pas vraiment pu apprécier la treizième Coupe de France remporté par le club de la capitale ce vendredi face à l’AS Saint-Etienne avec la blessure de Kylian Mbappé (1-0). Violemment fauché par Loïc Perrin, le jeune attaquant souffre d’une entorse de la cheville droite avec lésion au ligament qui pourrait l’écarter des terrains pour une durée “d’environ 3 semaines”.

Pour le journaliste de France Football, Dave Apadoo, cette absence peut avoir un impact psychologique dans le jeu du Paris Saint-Germain mais aussi dans l’approche du match de l’Atalanta en Ligue des Champions.

“Ce qu’on oublie de parler avec Mbappé, c’est l’impact psychologique à la fois sur le PSG mais aussi sur l’Atalanta. Quand tu joues contre une équipe où il y a Mbappé en face, tu ne joues pas de la même façon ! Tu ne t’autorises pas à monter de deux lignes défensives, donc tu n’as pas la même pression sur le PSG suivant que Mbappé soit là ou non. Tu as intérêt à être prudent lorsque le guépard est là. Tu peux lancer Mbappé dans le dos de n’importe quelle défense, personne ne le rattrapera. (…) Aussi le football est un milieu très superstitieux. Beaucoup de supporters ont peur avec leur ‘poisse’ que ce soit Neymar qui sorte vendredi ! Ils se disent qu’il y a une espèce de guigne qui arrive sur le PSG dans les moments les plus importants. Tu as les deux joueurs les plus chers du monde, et tu n’as pu les aligner que deux fois en sept matches décisifs…”