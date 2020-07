Arthur Kalimuendo : “Arnaud a le potentiel pour s’imposer dans son club formateur et y faire carrière”

Arnaud Kalimuendo a marqué et délivré sa première passe décisive lors de son premier match avec les professionnels du PSG dimanche soir contre le Havre (0-9). Dans une interview accordée au Parisien, son père, Arthur Kalimuendo, a fait un point sur le début de préparation du jeune attaquant (18 ans).

“Arnaud vit bien cette préparation, car il sait que cette année il est amené à ne rester qu’avec l’équipe première. Il aime bien les grands joueurs, et Neymar en particulier, mais je lui ai conseillé de faire abstraction quand il est sur le terrain, pour améliorer son football au côté de grands joueurs. Etre spectateur ne va pas le faire progresser. Les gens qui peuvent faire la différence le fascinent. Neymar, c’est un artiste. Il aime bien Kylian Mbappé aussi, il m’a dit qu’il était cool et qu’il lui parlait bien. Depuis tout petit, son modèle c’est Ronaldo Fenomeno.”

Arthur Kalimuendo a ensuite évoqué l’avenir de son fils, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2022.

“Il y a des détails à régler, mais il n’y a pas de souci sur ce point, on va avancer avec le club. La logique serait que tous ces enfants formés à Paris restent. Ils ont vraiment envie de faire carrière dans leur club formateur. Je regrette énormément le départ de Tanguy et Adil, c’était vraiment le futur du club. Ils ont décidé, ils ont leurs raisons. Nous, notre logique, c’est qu’Arnaud a le potentiel pour rester longtemps à Paris, s’imposer dans son club formateur et y faire carrière. Entre le vouloir et le faire, il y a une différence, on va y aller pas à pas.“