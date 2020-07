AS craint que le Real Madrid ne manque Camavinga dans le viseur du PSG et surtout du Bayern

Auteur d’un finish irrésistible en Liga, le Real Madrid s’est convaincu qu’il avait un effectif riche, avec beaucoup de jeunes talents, et qu’il n’avait pas à faire de recrutement majeur cet été. Le président Florentino Pérez entend donc rester sage sur le marché. Le message est passé auprès des pistes en cours pour les Merengue. Parmi elles, le jeune Rennais Eduardo Camavinga (17 ans, sous contrat jusqu’en 2022). Problème, selon le journal sportif madrilène AS, son agent, Moussa Sissoko, a fait savoir qu’il ne savait pas si le milieu de terrain attendrait un an le Real Madrid puisqu’il y a actuellement d’autres propositions pour son joueur. Qui ? Le PSG et le FC Bayern qui est le mieux placé pour le signer, alors que le Stade Rennais demanderait 80M€ pour Camavinga. En ne bougeant pas cet été, le Real Madrid risque de passer à côté de cette pépite, prévient le madrilène AS.