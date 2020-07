AS s’accroche à Mbappé, Cavani trop cher, Milinkovic-Savic parle…

Que se passe-t-il sur la planète mercato ? En Espagne, au Portugal, en Italie, on parle… On parle du PSG, de Mbappé, de Cavani, de Milinkovic-Savic, par exemple.

Kylian Mbappé a assuré mardi dernier que “quoi qu’il arrive” il ferait une quatrième année au PSG (son contrat court jusqu’en 2022). Et après ? En 2021 ? Pour le journal sportif AS, il n’y a rien de neuf sous le ciel parisien avec cette annonce puisque le Real Madrid a des vues sur l’attaquant français dans un an, 12 mois avant le terme de son contrat. Et surtout, le vrai fait pour AS, c’est qu’il aurait encore demandé du temps aux dirigeants du PSG avant de considérer une prolongation de contrat. Le média madrilène ose ensuite évoquer une possible inclusion d’une clause libératoire en cas de nouveau contrat au PSG. Ce qui ne peut exister en France que sous seing privé et donc pas sous la forme d’un acte authentique !

Du côté du Portugal, A Bola rapporte qu’Edinson Cavani, par l’intermédiaire de son frère et agent, a demandé un salaire trop élevé à Benfica dans le cadre d’un rendez-vous à Lisbonne. Une requête irréalisable pour le président Luís Filipe Vieira. Le journal lusitanien Record dit lui que le Matador a des offres financières plus importantes de la part d’autres clubs. Dans tous les cas, Edinson Cavani ne jouera pas à Benfica.

A la croisée des chemins, le milieu de terrain Sergej Milinkovic-Savic doit choisir s’il reste à la Lazio ou pas. Cela ne dérangerait pas le Serbe de rester à Rome, avec la participation à la Ligue des champions en poche. S’il reste, le président Lotito lui accordera un petit ajustement de contrat. Alors partira partira pas alors que le PSG est cité comme club intéressé ? Interrogé par Sky Sport sur le sujet, le joueur a tenu le discours de circonstance : “Je suis bien ici, j’ai ma tête ici, j’ai un contrat pour de nombreuses années et donc… je suis là. Le reste, c’est à mon agent de s’en occuper.“