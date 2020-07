Aulas : “Juninho ne l’a pas fait pour attaquer le PSG ou Neymar”

C’est la polémique qui agite le football français depuis hier après-midi. Les propos de Juninho – dans une interview accordée au Guardian – sur Neymar et son rapport à l’argent. “Le problème est que l’ordre établi au Brésil, c’est une culture d’avidité. On veut toujours plus d’argent. […] Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est temps de redonner, de montrer de la gratitude.” Jean-Michel Aulas, qui a déjà défendu son directeur sportif sur son compte Twitter, était l’invité de Team Duga sur RMC. Il a une nouvelle fois défendu son ancien joueur, en expliquant qu’il ne visait ni le PSG ni Neymar mais bien la mentalité de certains joueurs qui pensent d’abord à l’argent et pas au sportif.

“Je vais défendre Juni. Son interview est basée essentiellement sur le Brésil. […] Il est extrêmement direct. Sa déclaration, c’était en fait par rapport à Lyon pas Paris. Il voulait donner l’envie à nos joueurs de tout donner et de jouer non pas pour l’argent mais pour gagner des titres. […] Il adore Neymar, il le dit dans l’article, rappelle le président lyonnais sur les ondes. Pour lui Neymar est le plus doué de sa génération. Je ne dis pas qu’il a tout fait bien. […] Il faut bien tout lire, c’est pour dire qu’aujourd’hui peut-être que Neymar avait des envies d’ailleurs. Et donc ce n’est pas uniquement qu’il avait envie d’argent, mais qu’en fait, l’argent ne résolvait pas tout. Il ne l’a pas fait pour attaquer le PSG. Pendant le Coronavirus, j’ai dit des choses très positives sur le PSG, sur Nasser. Je ne pense pas avoir parlé du PSG, depuis le début de l’année, négativement. […] Je souhaite au PSG de gagner la Ligue des Champions.“