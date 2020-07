Bachmann : “Détrôner Lyon, c’est possible, j’y crois aussi, sinon je ne serais pas parisienne”

Ramona Bachmann, attaquante suisse (29 ans) a rejoint le PSG cet été en provenance de Chelsea. L’internationale suisse a signé un contrat de deux ans avec les féminines parisiennes. Cette dernière affiche de grandes ambitions pour son aventure parisienne, elle qui souhaite remporter la Ligue des Champions avec les Rouge & Bleu comme elle l’a expliqué à RMC Sport.

Son choix de rejoindre le PSG

Bachmann : “Le PSG est un grand club, très important en France et très connu à travers le monde. Quand un challenge de ce type se présente à vous, on ne peut pas le refuser. Dès les premiers contacts en juin, j’ai tout de suite été intéressée. Ces dernières saisons, le PSG n’a pas gagné beaucoup de trophées, j’ai faim de trophées, je veux aider le club à en gagner à nouveau, contribuer aux succès du club. Il y a de très bonnes joueuses à Paris et j’espère aider l’équipe grâce à mes qualités.”

Le rôle de Leonardo dans sa venue

Bachmann : “Bien sûr, j’ai eu une conversation avec Leonardo. Cela a été un échange très positif, il veut clairement développer le projet football féminin à Paris. Le PSG est un club qui veut continuer sa progression et gagner des titres. Tout est très professionnel et structuré ici. Encore une fois, je le dis, l’idée est de gagner des titres.“

Ses ambitions

Bachmann : “J’aimerais tout gagner ! Quand on joue au Paris Saint-Germain, le but, c’est de gagner. Ma priorité, c’est de jouer au football, et faire de mon mieux pour aider le club à gagner des titres, travailler dur. Bien sûr, cet été, c’est faisable de gagner la Ligue des champions, je suis très positive. On a évidemment beaucoup de respect pour les autres équipes, mais on a les qualités pour gagner. Ce ne sera pas facile, c’est certain, mais c’est réalisable. Et pour le championnat, détrôner Lyon, c’est possible, j’y crois aussi, sinon je ne serais pas parisienne aujourd’hui.”