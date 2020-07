Bakker : “Je ne m’attendais pas à ce que ça aille si vite”

Recruté dans une certaine indifférence à l’été 2019, libre en provenance de l’Ajax, Mitchel Bakker a été aligné sur le côté gauche de la défense du PSG ce vendredi en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne (1-0). Pour De Telegraaf, le jeune hollandais a exprimé ses impressions suite à une période plutôt intéressante pour lui.

“Je ne m’attendais pas à être déjà titulaire en équipe première et que ça aille si vite“, a confié un Bakker enthousiaste, dans des propos relayés par Foot Mercato. Il s’est ensuite penché sur son heureuse titularisation face à l’ASSE, expliquant qu’il avait eu énormément de soutien de la part de l’équipe et plus particulièrement de Thiago Silva : “Bernat et Kurzawa ont été blessés et je suis le troisième latéral gauche. Lors de la finale j’ai eu beaucoup de soutien de la part de notre capitaine Thiago Silva. Il était à mes côtés et était constamment à m’orienter.”

Bakker s’est ensuite projeté vers la suite de la saison, content de faire partie du groupe Rouge & Bleu et espérant pouvoir sortir son épingle du jeu : “Kurzawa est de retour de blessure, on verra donc qui aura la préférence. Nous jouerons une nouvelle finale pour la Coupe de la Ligue. La Ligue des Champions ne reprend que le mois prochain. Le côté positif, c’est que j’ai tout de même été mis sur la liste, je serai donc autorisé à jouer.”

Enfin, Mitchel Bakker a expliqué les raisons de son départ de l’Ajax Amsterdam, évoquant une proposition pas à la hauteur, reflétant une confiance limitée en ses capacités. À l’inverse, le défenseur est particulièrement heureux d’avoir signé dans un aussi grand club que le Paris Saint-Germain, se félicitant du “sacré contrat” qu’il a décroché à seulement 20 ans.