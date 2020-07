Balbir : “Dans les tours finaux de C1 on sait comment fonctionne le PSG”

Un Final 8 de Ligue des champions à huis clos, du 12 au 23 août à Lisbonne, avec des matches couperets et un tableau moins difficile qu’il n’aurait pu l’être, le chamboulement provoqué par la crise sanitaire pourrait s’avérer favorable au PSG qui n’aura plus à lutter contre ses vieux démons, estime le journaliste de RTL Denis Balbir.

“Sur le papier, pour le PSG c’est une autoroute pour la finale. Même si l’Atalanta n’est pas le plus connu des adversaires européens, c’est l’équipe en forme en Italie. Bergame est un super club formateur qui marque énormément de buts avec des joueurs excellents comme Zapata ou Illicic. Il faudra vraiment se méfier d’eux. Encore plus sur un seul match, explique le journaliste pour But!. Dans les tours finaux de la Ligue des Champions, on sait comment fonctionne Paris. Mais la chance du PSG, c’est que l’Atalanta est friable défensivement et vu le potentiel offensif des Neymar, Mbappé et Icardi, cela peut faire très mal. Quand on a l’ambition et l’effectif de Paris, on se doit viser la finale de la compétition. Si le PSG a une chance de la gagner, c’est bien cette saison. Mais cette phrase, on l’a tellement répété d’année en année, quand ils ont mis 4-0 au FC Barcelone, quand ils sont allés se qualifier à Chelsea… Cette fois-ci, avec la physionomie du tableau et le fait que ça se joue sur un seul match, c’est sans doute la meilleure saison pour que Paris parvienne à franchir enfin le cap.”