Bartomeu botte de plus en plus loin en touche sur Neymar

C’est inévitable, quand le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu est interviewé, il y a systématiquement une question sur un retour de Neymar en Catalogne. Et les réponses sont sans cesse plus floues et décorrélées du sujet. “Actuellement nous sommes en train de prendre des décisions, si les joueurs ne viennent pas par du troc c’est très difficile”, répond le dirigeant du Barça au Mundo Deportivo alors que la question est bien sur Neymar. Une façon de dire sans vraiment le dire que le numéro 10 du PSG est inaccessible pour le Barça, encore plus que l’été dernier.