Bartomeu l’avoue, un retour de Neymar au Barça est “très peu probable”

Depuis son départ du FC Barcelone pour rejoindre le PSG durant l’été 2017, pas un jour ne se passe sans qu’un retour de Neymar en Catalogne ne soit évoqué dans la presse espagnole ou bien dans la bouche de personne plus au moins proche du club blaugrana. Mais la dernière déclaration de Josep Maria Bartomeu – président du Barça – diffère de l’habitude. En effet, au vu de la crise sanitaire et économique due au Coronavirus, les très gros transferts ne devraient pas dicter la prochaine plage des transferts. Pour Rac 1, Bartomeu a concédé qu’un retour de Neymar n’était pas envisageable. “Le retour de Neymar ? C’est très peu probable parce que la situation économique est très compliquée dans les grands clubs.” Cette déclaration mettra-t-elle fin au feuilleton de Neymar ? Pa si sûre quand on connaît l’acharnement de la presse catalane pour ce dossier.