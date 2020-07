Basque sur les stars du PSG : “Ce sont garçons intelligents qui ne vont pas rentrer dans le duel”

La route menant au Stade de France de Saint-Denis puis à Lisbonne passe par Le Havre. Dimanche 19 heures (en direct sur beIN Sport), le PSG sera au Stade Océane pour un premier match de préparation au cœur de l’été normand. Milieu de terrain du HAC (L2), Romain Basque (25 ans) va se frotter au champion de France en titre dans un match avec un peu de public, un événement en soi.

“C’est d’abord le retour du football français à la télé, du public dans les stades. Beaucoup de gens nous en parlent. La famille, les amis. Avec la jauge restreinte à 5.000 personnes, c’était difficile de faire venir tout le monde, on n’a eu que quatre places par joueur. Heureusement que la rencontre passe à la télé. Pour mes parents, c’est une grande fierté de voir leur fils jouer contre le PSG. Pour nous, joueurs, c’est évidemment un bon match à jouer, explique Basque à Paris Normandie. Le PSG, c’est le football français en Ligue des Champions, donc forcément qu’on suit leur actualité, qu’on regarde leurs matches. Le jeu qu’ils déploient est tellement beau à voir… Après, est-ce qu’ils vont venir à 100% ? Déjà qu’en Ligue 1, on se demande parfois si certains ont vraiment envie. Alors pour un premier match amical… Mais bon, même à 70%, Neymar ou Mbappé, ça reste la classe mondiale. Ne pas blesser une des stars ? Bien sûr qu’on y pense. Personne ne le souhaite, surtout après les mois sans foot que nous venons de vivre. Déjà faudrait-il être capable de les attraper ! (sourire) Plus sérieusement, je pense que ce sont garçons intelligents, qui ne vont pas rentrer dans le duel. Ça reste un match de préparation.”