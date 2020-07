Berbatov : “Nous avons Neymar, Mbappe, qui, espérons-le, peuvent atteindre les sommets de Ronaldo et Messi”

Le PSG possède dans son effectif deux des cinq meilleurs joueurs du monde avec Neymar (28 ans) et Kylian Mbappé (21 ans). Selon les observateurs du football, ces deux-là devraient être les stars de l’après Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Un point de vue que partage Dimitar Berbatov.

“Messi et Ronaldo, nous devons les chérir, parce que quand c’est fini, c’est fini. Ils ont été plus que spéciaux. Ce sera l’un des jours les plus tristes du football mondial lorsque Ronaldo aura fini de jouer, même ceux qui ne l’aiment pas l’apprécieront. Le jour viendra, mais j’espère que ce n’est pas encore le cas. Quand il aura fini, d’autres joueurs viendront, même Pelé et Maradona ont finalement été remplacés – la vie est un cercle, assure l’ancien attaquant de Manchester United dans une interview accordée à BetFair et relaté par Goal. Nous avons Neymar, Mbappe, Greenwood et d’autres jeunes joueurs qui, espérons-le, peuvent atteindre les sommets de Ronaldo et Messi, aussi incroyable que cela puisse paraître.”