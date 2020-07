Bouanga : “On s’entraîne tous les jours de notre carrière pour vivre ce genre de rencontre”

Ce soir à 21h10 (France 2 et Eurosport 2), le PSG affronte l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la finale de la Coupe de France. Le premier match officiel pour les joueurs parisiens et stéphanois depuis le mois de mars. Malgré un écart de niveau considérable entre les deux équipes, l’ASSE compte profiter de cette longue période sans matches afin de titiller le PSG au Stade de France. Sur le site officiel des Verts, l’attaquant de 25 ans – Denis Bouanga (12 buts et 5 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues) – souhaite créer la sensation face aux Rouge et Bleu.

“Si Rennes l’a fait, on peut le faire aussi. On aura notre carte à jouer. Au sein du groupe, on possède un mélange d’expérience et de jeunesse. C’est une finale, un match sec, a déclaré Bouanga sur le site officiel de l’ASSE. Pourquoi ne pas croire à un exploit ? Je pense qu’on est tous conscients de la qualité des joueurs que l’on va avoir en face de nous, de la difficulté de la tâche. Malgré cela, on a tous hâte d’y être. On s’entraîne tous les jours de notre carrière pour vivre ce genre de rencontre.”

Denis Bouanga estime également que le groupe s’est bien préparé pour cette finale face au PSG. “Je sens l’équipe prête à jouer cette finale. Chacun a eu du temps de jeu durant les matches de préparation. La répétition des efforts est importante à avoir. Les sensations sont bonnes. On nous répète quotidiennement que chaque entraînement est réalisé afin d’être dans les meilleurs conditions face au PSG.”

Le groupe de Saint-Etienne face au PSG