Boudebouz : “Il va falloir faire un match de soldats face au PSG”

Demain ce sera jour de finale de Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne (21h10, en direct sur France 2 et Eurosport 2) au Stade de France. Le milieu de terrain offensif des Verts Ryad Boudebouz exhorte son équipe à jouer demain sans pression face à l’ogre parisien.

“Pouvoir gagner la Coupe de France, ça ferait un souvenir merveilleux dans le football pour moi. Et puis Saint-Etienne a un gros palmarès en France, des grands joueurs y sont passés, c’est l’un des meilleurs clubs du pays”, commente Boudebouz dans une vidéo de la FFF. “C’est toujours difficile de jouer sans public. Surtout pour un événement comme ça. Notre public nous aurait beaucoup aidé. Mais voilà, aujourd’hui la situation fait qu’ils ne vont pas être là. Il faudra tout faire pour leur ramener la coupe. Ça va faire très bizarre, mais derrière il y a une coupe et une place en Europa League. Ce serait très très bien de gagner cette Coupe de France. Le PSG ? Paris, on connait. C’est une armada offensive, une grosse équipe. Pour arrêter des joueurs comme ça, il faut être en super forme et ne pas faire d’erreur. Souvent, dans ce genre de match, les erreurs tu les paies cash. Il faut être concentrés à 100%. Il va falloir faire un match de soldats parce que cette équipe elle fait peur à tout le monde. Moi, je me dis qu’il n’y a rien à perdre. Il faut la jouer. Il faut faire ce que l’on fait depuis le début de la préparation. On est plutôt bien ensemble, on arrive à bien combiner. La plupart des gens nous voient perdre contre le PSG. Il faut kiffer ce moment et le jouer à fond. Il faut penser à nos proches, aux supporters… il faut jouer sans se prendre la tête.”